Ztratili bitvu, nikoliv válku. Zůstanou strážci kalifátu i v troskách Islámského státu?

IS jako režim teroru s účinnou propagandou

Konec kalifátu rozhodně neznamená, že by to nebyla „dobrá zpráva". „Po dobu pěti let kontrolovala tato skupina mezi Sýrií a Irákem větší území než je Portugalsko: přežilo v něm na 12 milionů lidí, kteří podléhali režimu teroru, což se týkalo zejména žen, které ztratily všechna svá práva," píše španělský list. Tresty z dob Koránu tu byly smíšeny s „chytrým využitím sociálních sítí", aby se násilí stalo zároveň „účinnou propagandou".

Území, jež ovládal Islámský stát (IS), mělo zároveň obrovské bohatství, protože se mu podařilo ovládnout 50% syrské ropy, ale i díky „výběru daní" a kvůli „obchodu se starožitnostmi".

„Území, na němž se IS pohyboval, poskytl zároveň místo, kde bylo možné shromáždit tisíce džihádistů, ale i držet zajaté rukojmí. Z tohoto území plánoval také brutální útoky, jakými byly útoky například v Paříž z listopadu 2015," popisuje deník potenciál této skupiny. „To vše je nyní popel s tisíci zadrženými bojovníků z 54 zemí. Ztráta území, ale rozhodně neznamená, že IS nezůstane „nemrtící organizací," soudí El País.

Válka jinými prostředky: Jak ale porazit ideologii kalifátu?

Co stálo na počátku vzniku IS? Tato teroristická skupina byla „důsledkem invaze do Iráku" a prokázala svou „schopnost růst v páchání masových vražd", a to zcela ve skrytu. „Na jiných místech planety, zejména na Filipínách a v Afghánistánu, je jejich přítomnost stále velmi aktivní. Znepokojuje rovněž, že je také spojena s informačními službami, které si na Západě udržují své náborové kapacity," upozorňuje úvodník. Ale hlavní problém podle listu spočívá v tom, že „vítězství proti IS nemůže být jen vojenské", musí dojít především k „porážce ideologie", jež bude vyžadovat „koordinovanou mnohostrannou akci".

„Zrušení přitažlivosti této ideologie je především nezbytné k tomu, aby své stráže nezanechali dokonce i pod zříceninami jejich kalifátu," uzavírá El País.