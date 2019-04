Půjde Češka v Pakistánu do vězení? Odvolala se, o drogách prý nevěděla

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Dvaadvacetiletá Tereza Hlůšková, které pákistánský soud minulý měsíc vyměřil osm let a osm měsíců za pašování drog, se dnes proti tomuto rozhodnutí odvolala. Informoval o tom dnes list The Daily Pakistan. Hlůšková ve svém odvolání k vrchnímu soudu Láhauru žádá, aby byl rozsudek anulován, protože "popírá skutečné události případu". Mladá žena od počátku tvrdí, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Vedle trestu odnětí svobody dostala i pokutu 113.000 pákistánských rupií (zhruba 18.500 korun).