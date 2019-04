Erdogan nestrpěl porážku, v Istanbulu se musí přepočítat volební výsledky

Podle agentury Anadolu se přepočítávají neplatné volební lístky v 15 okrscích Istanbulu a ve třech tamějších okrscích se přepočítávají všechny hlasy. Anadolu dnes dříve informovala, že se přepočítávají výsledky v sedmi okrscích tohoto největšího tureckého města, které je zároveň hospodářským centrem země.

Ústřední volební komise dnes zvrátila rozhodnutí istanbulské volební komise, která v úterý rozhodla hlasy nepřepočítávat. Proti tomu ale podala stížnost vládní Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP), která požadovala přepočítat výsledky ve všech 39 istanbulských okrscích.

Picture of the Day: #Erdogan when elected mayor of #Istanbul in 1994, during celebration ceremony with his predecessor Nurettin Sözen. Today, opposition candidate #Ekremİmamoğlu held up this picture during a press conference - calling on the #AKP to handover Istanbul https://t.co/4lWZNG20rf