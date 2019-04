V Jemenu se prudce šíří cholera, nakaženi jsou i lékaři

Nemocnice As-Sabín v Saná má všechna lůžka obsazená, pacienti leží i ve stanech na dvoře, napsala agentura AP. Někteří čekají na ošetření na kartonech rozprostřených pod stromy a sáčky s infúzemi jsou zavěšeny na větvích.

About The Yemeni Cholera Medic Who Died Of the Disease: No Other Case Has Died Ever Sincehttps://t.co/7ojFDkzJZV …#4YearsOfWarOnYemen #yemenwar #yemen #cholera #YemenCantWait #Yemenis pic.twitter.com/Alft5xvqG6