Asadova armáda ostřeluje města na severozápadě Sýrie, nejméně 13 mrtvých

Vládní síly ostřelovaly města Sarakáb a Narab, která drží odpůrci syrského režimu, a zabily devět osob. Terčem povstalecké střelby byl také Masjáf, který je naopak pod kontrolou vládních vojáků, o život při tom přišli čtyři lidé, upřesnila SOHR.

#Syria | Bashar Al-Assad's regime and its allies are bombing the towns of Maarat Nouman and Saraqib in the countryside of #Idlib with cluster bombs. Reports of death and injured amongst the civilians in #Saraqib. pic.twitter.com/hkPCKemoC9