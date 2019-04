Netanjahu se poprvé za deset let sešel s LGBT. Prázdné předvolební gesto?

"Naslouchám vám a budu za vás jednat," řekl podle deníku The Jerusalem Post ministerský předseda při setkání. Nadšení ze schůzky vyjádřil například poslanec vládní strany Likud Amir Ohana, který je gay. "Likud bude podporovat práva komunity LGBT," uvedl Ohana, který schůzku označil za bezprecedentní.

Naopak jiní členové gay komunity, které deník nejmenoval, označili schůzku za pouhý politický tah. Podle nich Netanjahu hlasoval proti právům homosexuálů po celých posledních deset let.

Za lži označil Netanjahuovy sliby týkající se práv lidí s menšinovou sexuální orientací i mluvčí strany Modrá a Bílá, která je hlavní rivalem vládní strany Likud v nadcházejících volbách. Mluvčí této strany naopak slíbil, že za práva homosexuálů se bude zasazovat její lídr Benny Ganc, který se už také se zástupci LGBT komunity setkal.

Někteří označili dnešní Netanjahuovu schůzku za další z premiérových kroků, jimiž se těsně před volbami snaží oslovit co nejvíce voličů. V sobotu udělal podobný tah, když prohlásil, že bude-li po volbách znovu premiérem, začne rozšiřovat izraelskou svrchovanost na okupovaném Západním břehu Jordánu. Podle deníku The Times of Israel se tak Netanjahu snaží přetáhnout pravicové voliče jiným stranám, aby měl Likud co nejvíce hlasů a měl větší šance být pověřen sestavením vlády.

Podle pátečních průzkumů, které směly být jako poslední zveřejněny před úterními volbami, má náskok centristická formaci Modrá a Bílá bývalého náčelníka generálního štábu armády Gance. Likud by měl podle nich získat možná až o čtyři parlamentní křesla méně, avšak má větší koaliční potenciál - v koalici s dalšími pravicovými stranami má šanci na 63 či 64 ze 120 křesel v parlamentu.