Vůdce izraelské opozice věří, že Netanjahu padne. Ganc chce být příští premiér

Ganc v projevu uvedl, že je potřeba "nahradit vládu" nynějšího premiéra Benjamina Netanjahua. "Netanjahu vede zoufalou kampaň, aby zakryl své problémy se zákonem. My mu to ale nedovolíme," dodal hlavní volební rival předsedy vlády. Izraelský generální prokurátor Avichaj Mandelblit v únoru oznámil, že premiéra Netanjahua obviní z korupce a podvodu, Netanjahu tato obvinění ale odmítl a označil je za "politicky motivovaná".

Podle někdejšího náčelníka generálního štábu izraelské armády Gance je jeho strana "již kousek od vítězství". "Stále potřebujeme dva mandáty, ale zvítězíme," dodal.

Se svým projevem k voličům dnes vystoupil i premiér Netanjahu. Izraelce vyzval na facebooku, aby volili jeho stranu Likud.

Izraelský list Haarec minulý týden zveřejnil průzkum, podle kterého by vládní Likud měl získat 30 křesel a Gancova Modrá a Bílá 27, v koalici by si pak Netanjahu podle průzkumu zajistil 67 křesel ve 120členném Knesetu. Izraelský kanál 12 zveřejnil průzkum, který předpovídá, že Likud získá křesel 26 a Modrá a Bílá 30, i v tomto případě se však očekává, že Netanjahu bude mít větší koaliční potenciál. Podle průzkumu izraelského institutu pro demokracii má Netanjahu větší podporu mezi Izraelci do 45 let, zatímco Gance preferují starší voliči.