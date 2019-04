"Vrchol pitomosti." Írán zuří kvůli rozhodnutí USA o revolučních gardách

Mnozí poslanci přišli v uniformě gardistů na znamení podpory těchto ozbrojených sil. V Íránu je dnes národní den revolučních gard. Předseda parlamentu Alí Larídžání krok USA zhodnotil jako "vrchol pitomosti a neinformovanosti".

Írán reagoval na Trumpovo rozhodnutí označením všech amerických armádních jednotek za teroristické a vládu USA za podporovatele terorismu.

With the rightful designation of the IRGC as foreign terrorist organization, it should be clear to all that there are risks to supporting the IRGC in any way. Iran continues to use terrorism to target the United States, and our allies and partners. https://t.co/TmtJzEJXEa