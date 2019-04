Volby v Izraeli rozhodují muži. Do Knessetu má šanci dostat se pouze 29 žen, píše britský portál

Voliče přitahují pouze aškenázské typy mužů?

Při pohledu na volební kampaně tohoto roku by bylo snadné dospět k závěru, píše Middle East Eye, že vládnoucí izraelská strana Likud, ale i vyznavači opoziční Modrobílé jsou politickými uskupeními pouze pro muže. „Reklamy a transparenty z Bee Ševy do Haify ukazují nynějšího premiéra Benjamina Netanjahua i jeho soupeře Bennyho Gance, obklopeného pouze muži v oblecích," píše portál. Přitom obě strany nejsou jenom záležitostí pro muže.

“I am not in the imagery because the prime minister possibly thought that imagery is best used for bringing new communities to Likud, and I can respect his decision even if I do not agree with it"https://t.co/M7xlO41c6w