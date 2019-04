Hysterický Netanjahu? K volbám poslal lidi se skrytými kamerami, je to ilegální

Podle původních zpráv byly kamery hlavně v arabských okrscích a policie je začala odstraňovat. Server i24 píše, že policisté zkonfiskovali 1300 kamer.

Melcer filmování ve volebních místnostech zakázal s výjimkou "mimořádné události". Musel se vyjádřit, když policie a pracovníci volebních komisí odhalili několik stovek aktivistů Likudu a pozorovatelů se skrytými kamerami v několika arabských městech.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife casting their ballot in Israel's election. #IsraelElections pic.twitter.com/WMeIalPoj9