Netanjahu "Bibi" bude mít silnou vládu. Obvinění z korupce ustojí, soudí tisk

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Izraelská média dnes označují premiéra Benjamina Netanjahua za vítěze úterních voleb, který bude sestavovat příští vládu. K sečtení zbývají ještě asi tři procenta hlasů, ale na výsledku to zřejmě nic nezmění. Podle listu The Jerusalem Post vznikne kabinet, který ustojí obvinění z korupce, jež by mohl proti Netanjahuovi vznést generální prokurátor Avichaj Mandelblit. Netanjahuova strana Likud a její spojenci dají dohromady 65 ze 120 mandátů a Netanjahu už slíbil, že vládu sestaví rychle.