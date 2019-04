Mělo by se NATO inspirovat na Blízkém východě? Evropa za arabským světem pokulhává

Sedm z top deseti zemí (a 10 z top 15), které vydávají na obranu nejvíce z hlediska HDP, jsou z Blízkého východu a Severní Afriky. Nejvíce z těchto zemí dává Omán, který na obranu věnuje 11% svého HDP, následovaný Saúdskou Arábií (10,8%) a Afghánistánem (10,1%).

V průměru Blízký východ a Severní Afrika věnuje na obranu více než 5% HDP. To je více než v Severní Americe, která na obranu vydává pod 3%. Rusko a Eurasie vydává na obranu okolo 2,5% HDP. U zbytku regionů – Asie; Evropa; Latinská Amerika; Subsaharská Afrika – výdaje oscilují mezi 1% až 1,4% HDP.

Blízkovýchodní země taktéž vedou, co se týče výdajů na obranu na osobu. Omán je čele světového žebříčku. Minulý rok šlo 2 561 dolarů na obranu na osobu. Na dalším místě je Saúdská Arábie (2 506 dolarů), Izrael (2 200 dolarů) a Kuvajt (2 119 dolarů). Na pátém místě jsou USA (1 954 dolarů).

Nicméně, výdaje na obranu z hlediska HDP nejsou totéž, co množství prostředků dávaných na obranu. USA, které dávají na obranu 3,1% HDP, jsou na prvním místě zemí, které dávají na obranu nejvíce peněz. Z blízkovýchodních zemí se do žebříčku top 10 zemí dostala jen Saúdská Arábie na pátém místě, v případě top 15 zemí se do žebříčku dostal Izrael na čtrnáctém a Írán na patnáctém místě, podle International Institute for Strategic Studies (platí pro rok 2018).

Po USA nejvíce na obranu, co se týče peněz, dává Čína. V žebříčku top 10 zemí jsou další tři asijské země – Indie, Japonsko a Jižní Korea. Stejný počet je i evropských zemí – Rusko, Velká Británie, Francie a Německo. Po Saúdské Arábii dává v termínech HDP nejvíce Rusko (4,3%). Samotná Čína dává v termínech HDP jen 1,9%, z hlediska HDP dává více i Indie (2,5%), podle žebříčku Stockholm International Peace Research Institute (platí pro rok 2017).

Množství výdajů navíc zcela nesouzní s vojenskými schopnostmi. Magazín Forbes upozorňuje, že ačkoliv řada blízkovýchodních zemí má k dispozici nejmodernější vybavení, postrádá schopnosti s ním účinně zacházet. To platí např. o Saúdské Arábii, která navzdory svým masivním výdajům do obrany není schopná zvítězit ve válce v Jemenu.

Podle webu Global Firepower Index, který porovnává vojenské schopnosti 137 zemí, je nejsilnější a nejschopnější vojenskou silou v regionu Egypt, který je na 12 místě globálních vojenských sil celkově. Čtrnácté místo obsadil Írán, šestnácté Izrael. Saúdská Arábie je na 25. místě.

Výdaje na obranu a důraz na armádu v regionu nepřekvapí. V současnosti se zde vedou dvě smrtící války, v Sýrii a Jemenu. Do obou vstupují místní regionální hráči. Válka v Jemenu je bojištěm mezi Saúdskou Arábií a Íránem. V Sýrii je ještě více aktérů – kromě Íránu a částečně Saúdské Arábie se zde angažuje i Izrael či Turecko.