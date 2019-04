Ganc přiznal porážku v izraelských volbách, původně se radoval z vítězství

Ganc se však snažil své stoupence povzbudit, když prohlásil, že "obloha sice vypadá zatažená, ale přes milion občanů" se vyjádřilo pro změnu. Podle zatím stále předběžných výsledků dělí Modrou a bílou od Likudu pouhých 14.000 hlasů.

"Dobré ráno, přátelé. Ano, dobré. Je pravda, že obloha se zdá zamračená, ale dvě věci ne. Jednou z nich je to, že výsledky stále nejsou konečné a ještě je možná změna... Tou druhou, že nic nezkalí záři naděje, kterou jsme přinesli Izraelcům a izraelské společnosti. Naši voliči chtěli naději a my jim ji dáme. Přáli si jinou cestu a my jim ji ukázali," sdělil Ganc v poselství. Slíbil, že jeho strana se nevzdá povinnosti reprezentovat více než milion voličů, kteří si přáli změnu.

חברים בוקר טוב... כן בוקר טוב!

הדיווחים מספרים את סיפורם הלא סופי.

אמנם מסתמנים שמים קודרים אך אין בהם שני דברים:

1) אין בהם דבר סופי שכן יתכן ויהיו תנועות אלקטוראליות ויתכן ונוכל לפתח מהלכים פוליטיים כאלו או אחרים.

2) בוודאות אין בהם בכדי להסתיר את שמש התקווה >> — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) 10. dubna 2019

Ganc původně ohlásil vítězství na základě odhadů výsledků, které mu dávaly před Likudem náskok. V koalici by se mohl opřít o čtyři levicově orientované strany a arabské formace, které dohromady získaly 20 křesel.

V Izraeli se už hovoří o složení příští vlády. Do parlamentu se dostal Pravicový svaz, jemuž předběžné výsledky dávají pět křesel. Jeho představitelé se dali slyšet, že budou v koaličních jednáních požadovat ministerstva školství a spravedlnosti.

Náboženské strany Šas a Jednotný judaismus tóry, jež mají dohromady 16 křesel, chtějí do příští vlády s Netanjahuem jít. Naproti tomu bývalí Netanjahuovi koaliční partneři Avigdor Lieberman ze strany Izrael je náš domov a Moše Kahlon ze strany Kulanu vyčkávají na konečné výsledky. Až pak se rozhodnou, zda se připojí k Likudu. Izrael je náš domov má zatím čtyři křesla, Kulanu čtyři nebo pět.

O tom, kdo bude sestavovat příští vládu, rozhodne prezident Reuven Rivlin. Řídit se má tím, který z politických vůdců bude mít mezi stranami největší podporu pro vedení kabinetu. Vybraný politik pak bude mít na sestavení vlády 28 dní s možností 14denního prodloužení.

V úterý přišlo k volebním urnám 67,9 procenta voličů, což je ve srovnání s volbami v roce 2015 méně - tehdy volilo 71,8 procenta lidí. Významně nižší byla ve srovnání s rokem 2015 účast v arabských okrscích - letos tam volilo 50,4 procenta voličů, minule 64 procent. Do parlamentu se dostalo také méně žen než naposledy - tentokrát 28, roku 2015 jich bylo 33. Strana práce, která bývala v minulosti dominující politickou silou v Izraeli, v úterý zaznamenala nejhorší výsledek za 71 let, když se jí podařilo dostat se do Knesetu s pouhými 4,5 procenta, které představují šest křesel.

Hlavní indexy na telavivské burze v reakci na zprávy o pravděpodobném Netanjahuově vítězství ráno posílily o 0,5 procenta.