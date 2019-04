"Zvolili si xenofobní parlament." Palestince rozhořčily výsledky voleb v Izraeli

Poradce palestinského vůdce Mahmúda Abbáse řekl, že volební výsledek vyvolává mezi Palestinci obavy, že se příští izraelská vláda pokusí anektovat části Západního břehu Jordánu. Ahmad Madždalání sdělil, že se Palestinci obrátí na mezinárodní společenství se žádostí o pomoc, aby se tomu zabránilo. Volební výsledek podle něj v Izraeli posílil "tábor krajní pravice" .

Členka výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Hanan Ašrávíová vyjádřila politování nad tím, že většina Izraelců volila strany odhodlané "udržet status quo útlaku, okupace, anexe a vyvlastňování v Palestině stejně jako stupňování útoků na národní a lidská práva Palestinců". "Zvolili většinově pravicový, xenofobní a protipalestinský parlament", který je bude reprezentovat. Izraelci podle Ašrávíové "prohlubují a rozšiřují apartheid".

Tyto obavy podtrhuje reakce Rady židovských osad v Judeji, Samaří a Gaze (Ješa). Podle ní dobrý výsledek pravice skoncoval s érou palestinského státu. "Dnes ráno můžeme s jistotou říci: Navzdory všem kampaním a manipulaci si izraelský lid zvolil pravici. Vyjádřil věrnost izraelské zemi a vyslovil se ve prospěch izraelské svrchovanosti nad Judeou, Samařím a údolím Jordánu," stojí v prohlášení Ješi. Jeho součástí je také blahopřání Netanjahuovi a slib, že Ješa bude v příštím parlamentu dále "budovat, rozšiřovat a legalizovat izraelské komunity v regionu".

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu vyzval Izrael, aby se po volbách vzdal "silácké rétoriky a populismu". Také on podle agentury AP reagoval na Netanjahuův předvolební slib o anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo nedal jasnou odpověď na dotaz demokratického poslance Chrise Van Hollena, zda administrativa jednostrannou anexi osad podpoří. Odkázal na mírový návrh, který chtějí USA po izraelských volbách zveřejnit a který má přispět k řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Pompeo ale neupřesnil, kdy to bude ani zda návrh počítá se vznikem samostatné Palestiny. O tom podle něj musejí rozhodnout Izraelci a Palestinci. "Máme návrhy, které jsou nové a jedinečné a jež Izraelcům a Palestincům pomohou konflikt vyřešit," řekl.

Netanjahuovi začali gratulovat zahraniční politici. Patří k nim český premiér Andrej Babiš i prezident Miloš Zeman. Zeman je rozhodnutím Izraelců potěšen a doufá v další spolupráci i v přestěhování české ambasády do Jeruzaléma. Ministr zahraničí Tomáš Petříček věří, že se brzy podaří sestavit novou izraelskou vládu a že se bude dál rozvíjet partnerství mezi Českem a Izraelem.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz se zmínil o skvělém výkonu při volebním vítězství Netanjahua. "Těším se na spolupráci s vámi v budoucnu ve prospěch lidí v Izraeli a v Rakousku," napsal na twitteru.

Congratulations to Prime Minister @netanyahu for an excellent showing in yesterday's national elections. While the official results have yet not been published, one matter is clear: you have - once again - gained the trust of the people of #Israel in record numbers.