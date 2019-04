Bibi Netanjahu popáté premiérem Izraele? Zdá se to být jisté. Pomohla „gevalt" taktika?

Zdá se, že Benjamin Netanjahu má lepší pozici než jeho hlavní uchazeč Benny Ganc, aby vytvořil novou pravicovou koalici. Volební projekce, založená na sčítání hlasování umístily Benjamina Netanjahua hned vedle sebe s šéfem Modrobílých Bennyho Gance, každého se ziskem 35 křesel, ale s potenciální většinou pro Netanjahuovu širší koalici je to 65 nebo 67 křesel z celkového počtu 120 v izraelském Knessetu.

Izraelský anglofonní list Jeruzalem Post je stále opatrný. „Jak ukázaly tyto velkolepé volby, všechno se může stále měnit sčítáním nejnovějších informačních bulletinů," píše. Ještě večer totiž oba soupeři zpočátku tvrdili, že dosáhli „jasného vítězství". Netanjahuova vláda, jež trvá nepřetržitě již po dobu deseti let, by mohla znamenat „nový zvrat". Vítězství ve volbách, prezentovaných jako referendum o jeho osobě, by tak přišlo navzdory četným obviněním z korupce. Dá se rovněž očekávat, píše list, že v prvních měsících nového funkčního období, je „velmi pravděpodobné, že se bude potýkat s právními problémy".

Bude to patrně vítězství taktiky „gevalt", kterou použil Netanjahu, zvaný Bibi, k mobilizaci voličů.

I když současný premiér „nedokázal zaplavit všechny kanály komunikace", píše frankofonní L´Orient Le Jour. V televizích i na sociálních sítích, zněl Bibi alarm velmi silně. Prohlašoval, že tyto volby byly neseny jeho očekávanou porážkou, a dělal proto všechno možné, aby mu jeho podporovatelé dali pro jeho stranu masově hlasy, " píše list. Termín „gevalt" znamená v jidiš výraz, který by se dal přeložit jako „pomoc". Zdá se, že že toto „volání o pomoc" byla vyslyšeno.