Konečné výsledky voleb v Izraeli: Netanjahu triumfuje, Likud bude nejsilnější stranou

Bývalý náčelník generálního štábu armády Benny Ganc, který vede stranu Modrá a bílá, ve středu uznal porážku a ohlásil, že jeho formace bude působit v opozici.

Předseda volební komise Hanan Melcer řekl, že výsledek ještě není oficiální. Jeho zveřejnění je ohlášeno na středu.

Israeli PM #Netanyahu declares 'tremendous victory' at his party's headquarters after poll samples show #Likud party has taken lead over Ganz' Blue and White: pic.twitter.com/FZxUbROqcW