Zlom v případu Begumová? Nevěsta IS nebyla hospodyňka, vynucovala šariu s kalašnikovem v ruce

Begumová utekla do Sýrie v 15 letech, aby se připojila k džihádistům bojujícím za ustavení islámského chalífátu. Za ženu si ji vzal o osm let starší islamista Yago Riedijka, který do Sýrie přišel z Nizozemska. Begumová porodila tři děti, všechny ale zemřely. Žena tvrdila, že se nikdy na žádných krutostech páchaných IS nepodílela, ale že byla jen „hospodyňkou.

Podle deníku The Telegraph ovšem školačka z Bethnal Green sloužila v řadách „morální policie“ Islámského státu a také se snažila verbovat další mladé ženy, aby se připojily k džihádistické skupině. „Bylo jí dovoleno nosit pušku Kalašnikov a získala si pověst přísného „vynucovače“ zákonů IS,“ píše deník.

Novinářům se podařilo odhalit, že příběh o tom, jak Begumová pracovala v domácnosti a starala se o manžela, je značně zavádějící. Právě to by mohlo zkomplikovat návrat džihádistické nevěsty do Británie. Dívka sice přišla o občanství, její právníci ale chtějí toto rozhodnutí zvrátit.

Informace o údajné roli Begumové v IS pocházejí ze dvou nezávislých zdrojů, včetně aktivistické skupiny Sound and Picture, jejíž členové žili pod krutovládou džihádistů a sledovali členy IS. Některé další informace byly potvrzeny západními tajnými službami.

Podle Sound and Picture přijela Begumová do Sýrie poté, co v únoru 2015 překročila hranici s Tureckem. Poté byla spolu s dalšími dvěma školačkami převezena do hlavního města IS v Sýrii – do Rakky. Podle aktivistů se o něco později dostala do tábora al-Tala'ia jižně od řeky Eufrat v provincii Rakka, kde zůstala tři měsíce a absolvovala „vojenský a náboženský výcvik“.

Pak se zapojila do jednotky Khansaa, nechvalně známé „policejní“ skupiny tvořené jen ženami. Několik měsíců pracovala ve „vynucovací“ jednotce. „Některé z žen byly velmi drsné a místní obyvatelstvo se jich velmi bálo,“ popisuje aktivista Aghiad al-Kheder, zakladatel skupiny Sound and Picture. Mezi ty obávané patřila údajně i Begumová.

Aktivista tvrdí, že Begumová nosila Kalašnikov a zastávala přísný postoj vůči ženám, o nichž si myslela, že se chovají „neislámským“ způsobem. Jinými slovy byla tvrdá na ty, které se nechovaly podle pravidel IS. Stačilo přitom nosit třeba barevné oblečení. „Členové naší skupiny z Rakka ji dobře znali,“ vysvětluje Kheder.

Za svou práci podle něj dostávala v přepočtu 15 až 45 tisíc korun měsíčně. Kromě toho, že kontrolovala například vhodné oblečené žen, měla za úkol verbovat pro IS nové dívky. K tomu využívala v online prostoru hned několik přezdívek. „Nevěřte žádné z těch špatných věcí, které slyšíte o Dawla (Státu), jsou falešné. Tady dostaneš všechno, co chceš,“ řekla jedné z dívek. „A my vám můžeme pomoci najít dobrého manžela."

Spojené království a mnoho dalších zemí se zdráhají vzít zpět cizince, kteří se připojili k IS, částečně kvůli obavám, že by bylo obtížné získat důkazy pro úspěšné stíhání jednotlivců za zločiny spáchané v zahraničí.