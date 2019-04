V Sýrii omezili prodej benzinu, lze koupit 20 litrů na pět dní

Už v neděli vláda omezila na polovinu benzin pro státní vozidla. U benzinových pump se několik dní tvoří dlouhé fronty, v nichž motoristé čekali několik hodin.

Agentura DPA uvedla, že v dodávkách ropných produktů je Sýrie závislá na spojeneckém Íránu. Teherán ale od loňska čelí obnoveným americkým sankcím, které zahrnují také omezení vývozu ropy.

Huge shortage of gasoline in many gas stations all across #Syria. pic.twitter.com/tJE4hG76EU