Nová vlna uprchlíků, obnova Islámského státu. Z USA zní varování před vývojem v Libyi

Nová ničivá občanská válka

Namísto toho chalífa Haftar - pětasedmdesátiletý válečník, který se chce stát příštím libyjským diktátorem - zahájil ofenzivu proti metropoli Tripolisu, která zastavila mírový proces a může vést k nové ničivé občanské válce v arabském světě, kritizuje americký server. Pokládá v té souvislosti otázku, co vlastně vedlo Haftara k přesvědčení, že může usilovat o vojenské vítězství namísto hledání kompromisu.

"V několika uplynulých dnech se odpověď stává stále jasnější," píše washingtonský deník. Deklaruje, že tažení na Tripolis sponzorují Saúdská Arábie, Egypt a Spojené arabské emiráty, jejichž vlády spolu s Ruskem záměrně sabotují mezinárodní snahy zaštítěné Evropskou unií, Africkou unií, Spojenými státy a generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.

Haftar byl v minulých letech podporován uvedenými vnějšími mocnostmi, ale například i Francií, konsolidoval svou kontrolu nad východní Libyí a nastoloval konkurenční režim vůči vládě v Tripolisu uznávané OSN, nastiňuje editorial. Dodává, že pár dní před zahájením stávající ofenzivy tento samozvaný generál navštívil Saúdskou Arábii, kde podle zjištění listu Wall Street Journal získal příslib milionů dolarů na vojenskou operaci.

Tyto peníze jsou určené na zaplacení kmenových vůdců a nábor nových bojovníků a Washington Post je označuje za další zbrklý hazard saúdskoarabského korunního prince Mohameda bin Salmána, který již vede katastrofální válku v Jemenu a neúspěšně se pokoušel přimět k poslušnosti vlády Libanonu a Kataru.

V neděli se Haftarovi dostalo explicitní podpory od egyptského prezidenta Abd al-Fattáha as-Sísího, s nímž se setkal v Káhiře, připomíná prestižní deník. Podotýká, že Sísí se jen pár dní předtím vrátil ze Spojených států, kde jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Bílém domě, ale přesto neváhá jít proti americkému požadavku, aby Haftar svůj útok ukončil.

Další zbytečné utrpení

"Prozatím to vypadá, že pokus dosadit do Tripolisu Haftara, zřejmě neuspěje," pokračuje vlivný server. Vysvětluje, že ofenziva vyburcovala jindy rozdrobené libyjské síly, do oblasti bojů byli přesunuti ostřílení milicionáři z jiných měst a Haftarův útok zastavili.

Haftarovi podporovatelé poukazují, že mezi obránci Tripolisu se nacházejí extremisté, kteří jsou na sankčním seznamu OSN, připouští editorial. Vyzdvihuje však, že také v Haftarových jednotkách působí váleční zločinci a představitelé saúdskoarabské odnože náboženského fundamentalismu.

Za nejpravděpodobnější výsledek bojů považuje Washington Post další, zbytečné utrpení Libyjců, jelikož tisíce lidí již raději uprchly z domovů. "Příliv uprchlíků přes Středozemní moře do Evropy se může zvýšit, Islámský stát, na jehož porážce v Libyi pracovaly Spojené státy roky, může opět povstat," varuje renomovaný deník. Dodává, že to vše kvůli zásahům arabských států, které Trumpova administrativa líčí jako blízké spojence a spolupracující partnery v blízkovýchodním regionu.

Stávající šéf Bílého domu si často stěžuje na americké "klienty", kteří přijímají pomoc a ochranu Spojených států, jen aby využívali jejich slabosti, poukazuje prestižní server. Konstatuje, že při pečlivějším pohledu by Trump viděl excelentní příklad na situace, která se momentálně odehrává v Libyi.