Válka v Libyi pokračuje: čeká Evropu uprchlická vlna z "nové Sýrie"?

— Autor: Radim Červenka / EuroZprávy.cz

Chalífa Haftar zahájil novou ofenzivu Tripolisu. Válečné operace v zemi vzbuzují nejistotu. Libyjský premiér Fayez al-Sarraj varuje před novou uprchlickou vlnou do Evropy. Podle The Guardian by ze země mohly uprchnou statisíce lidí.