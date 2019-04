Půjde Rusko do války s Íránem? Mezi jejich milicemi vypukl spor, zemřelo 11 lidí

Boje vypukly blízko zemědělského trhu ve čtvrti Khaldiya. Velmi rychle eskalovaly a zahrnovaly i použití těžké techniky včetně střel země-vzduch vystřelených na nejbližší oblasti uvnitř města. Následkem byla smrt 11 civilistů, včetně dvou dětí a tří žen, zatímco 11 dalších bylo zřejmě zraněno, potvrdil ruský vojenský zdroj zpravodajskému serveru Syria Call.

Podle Syrské observatoře pro lidská práva boje mezi ruskými a íránskými milicemi vypukly kvůli kontrole kontrolních bodů. Obě strany vyžadovaly od těch, co jimi procházeli, poplatek, který během dne může narůst do značné výše.

Podle Syria Call není náhodou, že spor vypukl po izraelském bombardování íránských cílů blízko Aleppa. Skupiny podporované Íránem ihned osočily Rusy, že spolupracovali s Izraelem na úderech s cílem oslabit íránskou přítomnost v zemi.

Ruské ministerstvo obrany přiznalo v září 2018, že umožnilo Izraeli bombardovat íránské cíle v Sýrii. Ruský prezident intenzivně jednal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který minulý měsíc uvedl, že Putin též si přeje stažení íránských vojsk ze Sýrie.

Ruská strategická hra

Sílící vtahy mezi Izraelem a Ruskem jsou dokladem nové strategické role, kterou chce Rusko hrát na Blízkém východě. Ačkoliv má jako Írán jasný zájem na setrvání Bašára Al-Asada u moci, nemá zájem uzavřít s Teheránem jasné spojenectví, jaké mají USA se Saúdskou Arábií. Namísto toho chce mít otevřené více komunikačních kanálů, včetně právě Saúdské Arábii a Izraele, kteří jsou zapřisáhlými nepřáteli Íránu.

Rusko nemá zájem na eskalaci konfliktu mezi těmito silami, protože to by ohrozilo jen Asada i jeho pozici mocného zprostředkovatele mezi různými stranami konfliktu, jak se pokouší stylizovat v případě jednání mezi Moskvou, Teheránem a Ankarou. Rusko též chce mít primární vliv v Sýrii a proto se pokouší co nejvíce oslabit vliv Íránu v zemi.

Think-tanku Chatham House poukazuje na různé způsoby, které v tomto ohledu Rusko používá. Např. vytváří vlastní, Moskvě loajální sbory jako jsou tzv. Páté sbory (Fifth Corps), které jsou zcela nezávislé na íránských milicích. Taktéž podporuje rozmanité náboženské skupiny v Sýrii, včetně křesťanů a sunnitů, čímž se pokouší odlišit od čistě sektářské podpory šiítů, kterou praktikuje Írán. Tím si získává i syrské rebely, kteří jej preferují z ideologických důvodů před Íránem.

Boje mezi syrskými a ruskými milicemi nejsou v Sýrií ničím výjimečným. Podle Chatham House od počátku roku 2018 dochází k vraždám významných vojenských osob. Rusko přímo obvinilo Írán, že stál za vraždou vojenského velitele Issama Zahreddineho v říjnu 2017 a ruského důstojníka v červnu 2018 a zatklo několik desítek šiítských vojenských představitelů a odmítlo poskytnout leteckou podporu silám spojených s Íránem před opakovaných útoků Islámského státu na město Al Búkamál.