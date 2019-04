Sestry ze Saúdské Arábie volají o pomoc, před zneužíváním uprchly do Gruzie

Ženy se identifikovaly jako Mahá a Vafá Subajíovy. Je jim 28 a 25 let. Napsaly také, že budou-li nuceny vrátit se do Saúdské Arábie, je jejich život v ohrožení.

Občané Saúdské Arábie pro vstup do Gruzie nepotřebují vízum a zemí už prošlo několik Saúdských Arabek, které v minulých letech uprchly. Většinou se snaží uniknout svým mužským příbuzným a tvrdí, že doma byly zneužívány. Ty, které jsou na útěku přistiženy, mohou podle agentury AP skončit pod nuceným dohledem a pokud se odmítnou s rodinou usmířit, může na ně být uvalena vazba za neposlušnost. Saúdská Arábie praktikuje systém poručnictví - mužský příbuzný spolurozhoduje, zda žena smí cestovat, získat pas nebo se vdát.

We are Saudi sisters, my name is Maha and my sister Wafa. We are in danger. We need your support to deliver our voice. We want protection. We want a country to welcomes us and protects our rights. Please help us. Saudi government has canceled our passports. We are now in Georgia pic.twitter.com/aWdGtB8sE2