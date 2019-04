Irák zakazuje agresivní PC hru. Podněcuje k násilí

Hra PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) je v Iráku velmi oblíbená a Iráčané ji hrají hlavně na mobilních telefonech. V tisku se však objevily zprávy, že někteří hráči skončili v dluzích nebo rozvodem.

Proti této zábavě se vyslovil duchovní Muktada Sadr, který v minulosti vedl milice, jež bojovaly proti Američanům. Parlament dnes odhlasoval její zákaz.

Na sociálních sítích se začaly šířit ironické reakce. "Největším nebezpečím v Iráku nejsou videohry, ale korupčníci, kteří nám vládnou," napsal jeden uživatel. Na seznamu nejzkorumpovanějších zemí je Irák na 12. místě.

Iráčtí poslanci se dnes shodli, že hra má "negativní dopad na zdraví, výchovu a bezpečnost irácké společnosti" a ovlivňuje zejména mládež, která tvoří 60 procent obyvatel této země. Parlament pověřil telekomunikační úřad, aby zablokoval přístup k této hře z Iráku.

Hra byla na celém světě stažena 360milionkrát. Zakázal ji také například Nepál, v indickém Gudžarátu bylo za hraní této hry zatčeno několik desítek lidí.

V Iráku se střídaly válečné konflikty od 80. let. Ochránci lidských práv poukazují na to, že mezi lidmi je mnoho zbraní a že velké množství mladých lidí vstupuje do různých ozbrojených skupin. Míra nezaměstnanosti je mezi mládeží ve srovnání se zbytkem populace dvojnásobná.