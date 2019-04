Netanjahu dostal pověření. Najde koaliční partnery?

Volby se konaly 9. dubna a Likud z nich vyšel s 35 mandáty ve 120členném parlamentu. Dobře si vedly i další pravicové strany, stejně jako náboženské, které chtějí jít s Likudem do vlády. Dohromady budou mít 65 mandátů.

Rivlin v minulých dnech konzultoval s představiteli 11 stran, jež se do parlamentu dostaly, aby získal představu, který politik získá nejširší podporu k sestavení vlády. Už v úterý oznámil, že je to Netanjahu.

Stejný počet mandátů jako Likud získala centristická formace Modrá a bílá, ta ale se svými spojenci dohromady nedisponuje nadpoloviční většinou poslanců.

Netanjahu má na sestavení koalice 28 dní s možností čtrnáctidenního prodloužení. Bude to jeho pátý premiérský mandát. V příštích dnech bude jednat s kandidáty na ministerské posty.

"Bibi" Netanjahu je z hlediska délky v premiérské funkci na druhém místě za zakladatelem Izraele Davidem ben Gurionem, který byl premiérem přes 13 let mezi roky 1948 a 1963 (s přestávkou od ledna 1954 do listopadu 1955). Netanjahu je ve funkci - rovněž s přestávkou - také přes 13 let a ben Guriona by mohl překonat letos 17. července.

Poprvé byl premiérem v letech 1996-1999, podruhé od března 2009 do března 2013, potřetí od března 2013 do března 2015, počtvrté od května 2015.

Od loňska je ale Netanjahův další politický osud v ohrožení kvůli korupční kauze. Generální prokurátor Avichaj Mandelblit letos v únoru oznámil, jej ve třech kauzách obviní z korupce a podvodu. Mandelblit chce premiéra obvinit z úplatkářství v takzvaném případu 4000; v dalších dvou kauzách (označovaných jako případ 1000 a případ 2000) pak z podvodu a zneužití důvěry.