Poplach kvůli spalničkám: Nakažená letuška upadla do kómatu, má poškozený mozek

Podle amerického Střediska pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC), postihnou podobné komplikace jednu osobu z 1000, která se spalničkami nakazí. Většinou jde o děti mladší pěti let a dospělé starší 20 let. Encefalitida může vést k trvalému poškození mozku, hluchotě či smrti. Jak poznamenal list The New York Times, mezi příznaky spalniček patří rýma, kašel, zarudlé oči, citlivost na světlo a červená vyrážka, která se většinou objevuje mezi 10. až 14. dnem po nákaze, někdy mezi šestým a 21. dnem.

Případ izraelské letušky není jediným vážným případem, který nyní zdravotníci v židovském státě řeší. Nevratné poškození mozku utrpěl nedávno i desetiletý chlapec, který se spalničkami nakazil. Nyní je hospitalizován a připojen na dýchací přístroje v nemocnici ve městě Petah Tikva.

Krevní testy ukázaly, že letuška byla v minulosti očkovaná, ale pouze jednou dávkou vakcíny namísto doporučovaných dvou. Letecká společnost El Al v reakci na tento případ nařídila všem letuškám a stevardům, aby se nechali očkovat. "Poškození je velmi vážné," citoval zpravodajský server Ynet lékaře Aviho Lina, který o ženu pečuje. "Vyhodnocujeme její stav každý den a doufáme, že se situace zlepší," uvedl.

Podle záznamů izraelského ministerstva zdravotnictví jsou jen částečně očkovány či vůbec neočkovány dva miliony Izraelců. Toto číslo podle izraelských médií nejspíš zahrnuje i osoby narozené mezi lety 1957 a 1977, kteří nebyli očkováni dvěma dávkami vakcíny. Neočkováno je v zemi rovněž asi 45 tisíc dětí, většinou z ultraortodoxních rodin.

V rámci zvýšení proočkovanosti ministerstvo zdravotnictví ve středu oznámilo, že očkovací centra v zemi zůstanou otevřená i během velikonočních prázdnin. V Izraeli byl v uplynulém roce zaznamenán nárůst počtu nákaz spalničkami - od března 2018 jimi podle oficiálních údajů onemocnělo 3600 lidí. Loni v listopadu spalničkám v Jeruzalémě podlehlo batole, šlo o první oběť této nemoci v Izraeli za uplynulých 15 let. O měsíc později následkem spalniček v Izraeli zemřela dvaaosmdesátiletá žena.

Preliminary @WHO data shows that 2019 has seen over 112k #measles cases reported from 170 countries so far, compared to over 28k cases from 163 countries this time last year. We can stop this by immunizing our children. https://t.co/MEyfB3eM3l #VaccinesWork