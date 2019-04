Islámský stát útočí v centrální Sýrii, za dva dny zabil 35 vojáků

Arabsko-kurdská koalice Islámský stát porazila v Baghúzu 23. března, což pozorovatelé označují za rozhodující územní ztrátu IS v Sýrii. V sousedním Iráku skupina přišla o své území v prosince 2017.

The #ISIS resurgence campaign in #Syria and #Iraq is gaining momentum. Read the new assessment and view the updated map: https://t.co/XMxLey1Oni. pic.twitter.com/MehdHxy2JQ