Erdogan utahuje šrouby médiím, agentura Anadolu přešla pod prezidentský úřad

Způsob dohledu bude stanoven v kontraktu mezi agenturou a ředitelstvím. Smlouva bude mít pětiletou platnost a mimo jiné bude obsahovat pokyny k výběru vedení Anadolu. Ředitelství bude také moci rozhodovat o rozpočtu agentury.

Anadolu byla založena roku 1920 s cílem šířit zprávy o turecké válce o nezávislost.

Ředitelství pro komunikaci prezidentova úřadu vykonává dohled také nad tureckou vysílací společností TRT a nejvyšší rozhlasovou a televizní radou, což je dozorčí orgán nad médii.

Šéf ředitelství úřadu pro komunikaci Fahrettin Altun se podle serveru Ahval teď stane nejvlivnějším člověkem agentury. Do vedení ředitelství byl jmenován loni v červenci a dal se slyšet, že chce v Turecku podporovat "původní a národní" kulturu ve shodě s politikou Erdoganovy Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP). Hodlá prosazovat turecký nacionalismus, jak ho propaguje tato strana, a zbavit Turecko vlivu "západních ideologií".

#RSFIndex: The situation in only 24% of the 180 countries and territories is classified as “good” (coloured white on the map) or “fairly good” (yellow), as against 26% last yearhttps://t.co/4izhhdhZAo