V Jemenu nanovo vypukly těžké boje, za poslední dny 85 mrtvých

Po více než týdenních bojích rebelové získali kontrolu nad oblastí města Damt a jeho okolím. Desítky osob při střetech utrpěly zranění.

#Houthi Forces shot down a Chinese made Wing Loong UAV (Purchased by #Saudi_Arabia) over the Sa’ada countryside #Yemen today. Pictures shows the wreckage and also a local carrying on his shoulder the nose of a Chinese AKD-10 Air to Surface missile. Pictures via @AnsarAllahMC pic.twitter.com/qrFDxWORoy