Zemětřesení v íránských revolučních gardách: Chameneí nařídil vyměnit vedení

Výměna v čele íránských elitních vojenských jednotek přichází jen několik dní poté, co USA zařadily tyto ozbrojené síly na svůj seznam zahraničních teroristických organizací. Íránská nejvyšší bezpečnostní rada na krok USA okamžitě reagovala odvetným opatřením a označila za teroristickou organizaci americké ozbrojené síly.

Breaking News: SL #Khamenei removes Commander #IRGC Gen. Jaafari from position without giving reasons. A day before meeting visiting PM #ImranKhan. IRGC is suspected of involvement in #Ormara attack that killed 14 #Pakistan soldiers. The move could be a goodwill signal. #PakIran https://t.co/WVebd4OBdq