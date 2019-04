V Turecku létaly pěsti. Příznivci vládní strany surově napadli šéfa opozice

"Jsi spokojený, Ekreme?" nadepsal například o víkendu turecký provládní list Günes svůj článek o úmrtí čtyř vojáků, k němuž na titulní straně připojil i fotku Ekrema Imamoglua (CHP). Toho minulý týden ústřední volební komise oficiálně uznala za starostu Istanbulu. Imamoglu v místních volbách 31. března těsně porazil kandidáta vládní strany, která tak po dvou dekádách přišla o vedení největšího tureckého města.

Vládní Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) přišla po dvou dekádách také o vedení radnice v Ankaře, což zřejmě přispělo i k napětí na nedělním pohřbu tureckého vojáka, jehož se účastnil i starost Yavaş. Šéf opozice Kiliçdaroglu dostal v davu několikrát pěstí do obličeje, než ho policie odvedla davem do bezpečí.

It’s almost impossible to ignore the connection between statement of Turkish Minister of Interior Mr Soylu for main opposition Republican Party (CHP) leader in parliament Mr Kilicdaroglu, and today’s physical attack to him. #turkey #kilicdaroglu #CHP pic.twitter.com/CkCInQEGei