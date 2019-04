Žena se náhle probudila z kómatu. Po 27 letech

Munira Abdullaová, ve svých 32 letech jela v roce 1991 se svým čtyřletým synem a švagrem v autě, když do jejich auta narazil autobus. Její syn, Omar, to přežil bez zranění, Munira však byla vážně zraněná a upadla do kómatu.

Byla vzata do nemocnice a později převezena do Londýna, kde lékaři prohlásili, že je ve vegetativním stavu, tj. že není schopná reagovat, ale přesto cítí bolest. Byla navrácena do SAE, kde jí lékaři živili skrze trubičky a uskutečňovali psychoterapii, aby zajistili, že její svaly nebudou oslabené kvůli nedostatku pohybu.

V roce 2017 rodina obdržela od vlády v Abú Dhabí grant, který jí umožnil přesunout Muniru do Německa, kde postoupila několik operací, které spravily její velmi zkrácenou paži a svaly na nohou, a byly jí dány medikamenty, které měly zlepšit její oslabený vztah.

Zde o rok později došlo k nečekanému. Její syn Omar měl spor s nemocničním personálem, když náhle uslyšel zvláštní zvuky. „ Cítila, že jsem v ohrožení, což jí způsobila šok,“ uvedl Omar. „ Dělala zvláštní zvuky a já jsem volal doktory, aby jí prozkoumali a oni řekli, že všechno bylo v normálu.“

Tři dny poté se Omar vzbudil a slyšel, jak jej někdo volá jménem. „ Byla to ona,“ říká s radostí Omar. Jeho matka začala být více vnímavá, cítí bolest a může vést i rozhovory. Vrátila se do Abú Dhabí, kde prochází fyzioterapií a dalšími rehabilitacemi.

„ Nikdy jsem se jí nevzdal, protože jsem vždycky měl pocit, že jednoho dne se vzbudí,“ řekl Omar novinám SAE, Nation. „ Důvod, proč sdílím tento příběh, je abych řekl lidem, aby neztráceli naději ohledně jejich milovaných; nepovažujete je za mrtvé, když jsou v takovém stavu.“

BBC nicméně upozorňuje, že je jen málo případů, kdy se lidé po několika letech probrali z nevědomí a poté může být zotavování velmi vleklé. Lidé, kteří se vzbudí, mají často těžké postižení způsobené poškozením mozku.

Známý závodník Formule 1, Michael Schumacher, po nehodě při lyžování ve Francii se těžce uhodil do hlavy. Šest měsíců byl v lékařsky vyvolaném kómatu, poté byl přemístěn do svého domu ve Švýcarska, kde pokračuje jeho léčba. O jeho stavu zdravotním stavu se toho ale příliš neví, což může naznačovat, že není příliš dobrý.