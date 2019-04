Západosyrským městem otřásla exploze, nejméně 17 mrtvých

Při dnešním výbuchu se zhroutilo několik budov ve městě, které leží v provincii Idlib poblíž silnice mezi pobřežní Latakíjí a Halabem.

Město Džisr aš-Šughúr bylo v posledních týdnech terčem bombardování ruskými vzdušnými silami a syrskou armádou.

Seven people, including four children and two women were killed, and 12 others were injured, after artillery shelling by the regime's forces on the residential neighborhoods in #KhanShaykhoun western #Idlib. 64 missiles struck this evening. #Syria pic.twitter.com/s5hZaByb05