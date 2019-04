Z Afriky se vyváží více zlata, než kolik se oficiálně uvádí. Kde drahý kov končí?

Jan Hron / EuroZprávy.cz

Oficiální statistiky zlata vyváženého z afrických zemí nekorespondují s statistikami zlata, které se dováží do Spojených arabských emirátů (SAE), ukázalo vyšetřováni agentury Reuters. To naznačuje, že se do SAE možná dostává nelegálně. SAE představuje největšího importéra zlata z afrických zemí na světě, z něj potom putuje na trhy do Evropy, USA a dalších částí světa.