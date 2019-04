Jezídové mezi sebe přijmou děti počaté islamisty

Na 3000 jezídů se stále pohřešuje poté, co členové IS ovládli oblast obývanou jejich komunitou v severozápadním Iráku v roce 2014. Ženy extremisté zotročili, muže povraždili a děti se snažili získat pro svůj boj. IS byl v Iráku poražen na konci roku 2017, o poslední obydlené území v Sýrii přišel letos.

Rozhodnutí nejvyšší duchovní rady jezídů má pomoci jezídkám, které byly sexuálně zotročeny islamisty, vrátit se ke své komunitě v Iráku se svými dětmi. Několik jezídek, které byly vězeňkyně IS, uvedlo, že musely Sýrii opustit bez dětí, protože je jejich komunita v Iráku odmítala přijmout.

Tradičním domovem jezídů je zejména oblast Sindžáru na severu Iráku. Islamisté zastřelili či brutálně popravili nebo unesli více než 9000 příslušníků této náboženské menšiny. OSN tažení IS proti jezídům označila za genocidu. Na 3000 příslušníků komunity bylo vyvražděno, další tisíce uprchly. Podle vůdců komunity je více než 3000 jezídů nezvěstných.

V náboženství jezídů se mísí řada vlivů, včetně prvků z islámu, z křesťanství či zoroastrismu, což je starověké náboženství, které vzniklo dříve než islám. Členové IS považují jezídy za uctívače ďábla.