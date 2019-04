Ruské nálety v Idlibu zabily deset civilistů včetně dětí

Při bombardování přišli o život lidé ve dvou městech v provincii, uvedla SOHR s odvoláním na svědky. Nálety se uskutečnily ve chvíli, kdy se v Kazachstánu za účasti představitelů Turecka (spojence opozice), Íránu a Ruska (spojenců syrského režimu) konají rozhovory o budoucnosti poválečné Sýrie. Jednání však dosud podle AFP výrazný posun nepřinesla.

Válka v Sýrii, kterou zažehlo potlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011, se v průběhu let se zapojením různých regionálních a zahraničních sil zkomplikovala. Před propuknutím konfliktu v roce 2011 měla Sýrie podle odhadů Světové banky 20,8 milionu obyvatel. O život při válce ale přišlo asi půl milionu lidí, dalších 11 milionů osob bylo nuceno opustit své domovy. Do bojů se na straně prezidenta Bašára Asada zapojilo v roce 2015 Rusko, čímž do značné míry ovlivnilo poměr sil ve prospěch vládního režimu.

Koncem března arabsko-kurdská koalice SDF podporovaná Spojenými státy ohlásila územní porážku teroristické skupiny Islámský stát (IS) v Sýrii vítězstvím v Baghúzu, který leží na východě země poblíž irácké hranice. Přestože IS již obydlená území v Sýrii nekontroluje, nadále páchá útoky.