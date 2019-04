Vůdce IS Bagdádí se přestal schovávat. Na videu slibuje pomstu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vůdce Islámského státu (IS) abú Bakr Bagdádí se po pěti letech objevil na propagandistickém videozáznamu. Na videu potvrzuje, že bitva v obci Baghúz, která byla poslední baštou islamistů v Sýrii, skončila. Slibuje nicméně pomstít bojovníky IS, kteří byli zabiti nebo uvězněni. Záznam zveřejnila propagandistická agentura IS Al-Furkán. Jak poznamenala agentura Reuters, pravdivost videa nebylo možné nezávisle ověřit.