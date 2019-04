V Indii zatkli žáka osnovatele srílanských útoků, chystal další masakr

Podezřelého, kterého úřady identifikovaly jako devětadvacetiletého Rijase A., zadrželi agenti Národní vyšetřovací agentury (NIA), která má potírání terorismu na starosti. Dnes má být předveden před soudce.

Během výslechu podezřelý podle NIA vypověděl, že více než rok sledoval projevy a videa srílanského radikálního duchovního Zahrána Hašíma, a přiznal se, že se chystal spáchat sebevražedný atentát v indickém státu Kérala na jihu země.

Srílanské úřady viní z velikonočního masakru dosud málo známou islamistickou skupinu národní Tauhíd džamáate (NTJ), v jejímž čele stál místní radikální duchovní Zahrán Haším. Ten při jednom z atentátů zahynul - podle úřadů se vyhodil do povětří v jednom z hotelů. Podle armádních zdrojů byl Haším v kontaktu s indickými islamisty.

