Írán tajně popravil dva nezletilce obviněné ze znásilnění, před smrtí byli zbičováni

Dva íránští bratranci byli zatčeni, když jim bylo 15 let a a neměli spravedlivý soud, tvrdí AI. Popraveni byli minulý čtvrtek ve městě Šíráz a těla mladých mužů nesla podle AI známky bičování.

Amnesty International označila popravy mladistvých za ohavné. "Zdá se, že těm dvěma chlapcům dva roky zamlčovali, že byli odsouzeni k trestu smrti, v posledních chvílích jejich života je bili a pak je popravili v utajení," uvedl Philip Luther z AI.

It seems that Iranian authorities cruelly kept these 2 boys in the dark about their death sentences for 2 yrs, flogged them in the final moments of their lives & executed them in secret. #Iran remains the top executioner of children in the world. https://t.co/sM4PlQlIIx