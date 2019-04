Wikipedie má v Turecku zákaz už dva roky. Na Ankaru se valí ostrá kritika

"Odsuzujeme tvrdé zákroky turecké vlády proti nezávislým médiím, trestní stíhání novinářů a neustálé omezování lidských práv v zemi," uvádí se také v prohlášení, které podepsaly mimo jiné sdružení spisovatelů PEN International, Evropské středisko pro svobodu tisku a médií (ECPMF) či Mezinárodní tiskový institut (IPI).

Turecké úřady zablokovaly přístup k Wikipedii 29. dubna 2017 na základě takzvaného internetového zákona a zdůvodnily to ohrožením národní bezpečnosti. Provozovatele Wikipedie zároveň vyzvaly, aby odstranil mimo jiné obsah, který tureckou vládu obviňuje z podpory teroristických skupin v Sýrii.

#2yearswithoutWiki has left people in Turkey with their rights to freedom of expression & access to info severely restricted. #WeMissTurkey @WikimediaTurkey https://t.co/vuNB1MOx4R