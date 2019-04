Co s potomky džihádistů IS? Irák odřízl 45 tisíc dětí od společnosti, nemají žádná práva

Jde o děti narozené mezi lety 2013-2017 na území samozvaného chalífátu Islámského státu, který svého času zabíral téměř třetinu Iráku. Po porážce IS umístila irácká vláda mnoho rodin bojovníků i civilistů z této oblasti do uprchlických táborů. Neuznává přitom platnost rodných listů vydaných teroristickou organizací, děti tedy nemají žádné doklady a tím ani občanská práva.

A hidden legacy of bitter war: 45,000 undocumented children in Iraq’s IDP camps are being sentenced to a bitter life on the margins; barred from school, denied healthcare & food. @IraqiGovt must allow them the right to exist. NRC legal aid ready to help https://t.co/L2MZNwEgRi