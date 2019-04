Školou v Izraeli otřásá aféra. Dva rabíni hájili Hitlera a uráželi Araby

Rabín Eliezer Kaštiel, který vede ješivu Bnei David v židovské osadě, v nedatované nahrávce vyzývá k zotročování Arabů. Osoby, které nejsou židovského vyznání přitom označuje za "hloupé a násilnické" s tím, že jsou geneticky podřazené Židům.

"Lidé nežidovského původu budou chtít být našimi otroky. Být otrokem Žida je nejlepší. Jsou rádi, že jsou otroci, chtějí být otroky," řekl rabín na jednom z videí. "Až budou otroci, tak se jejich životy urovnají, místo toho, aby se potloukali po ulicích, dělali hlouposti, páchali násilí a ubližovali si navzájem," doplnil.

" Všude kolem nás jsou lidé s genetickými problémy. Zeptejte se prostého Araba: kde chceš žít? Chce žít pod okupací. Proč? Protože má genetické problémy, neumí vést stát, neumí nic. Jen se na ně podívejte," dodal.

Během přednášky se rabín také otevřeně hlásí k rasismu. "Ano, jsme rasisté. Věříme v rasismus," říká a dodává, že "Židé jsou nejúspěšnější rasou".

Giora Redler, jiný rabín vyučující ve stejné ješivě, řekl, že měl Hitler pravdu. Záznamy zveřejnila také izraelská televize. "Zeptejme se jen, zda měl Hitler pravdu, nebo ne," řekl rabín při hodině o holokaustu. "Měl pravdu jako nikdo jiný, měl pravdu ve všem, co řekl... byl jenom na špatné straně," řekl Redler. Rabín následně uvedl, že opravdovou genocidou vůči Židům je pluralismus, nikoliv nacistické vyhlazování.

"Opravdovým holokaustem nebylo, když vyvražďovali Židy, to není ono. Všechny ty výmluvy, že to bylo systematické a ideologické, to je hloupost," doplnil. "Humanismus a světská kultura, takové to 'věříme v člověka', to je holokaust.

Komentáře obou duchovních si vysloužily hlasitou kritiku zejména mezi opozičními poslanci, z nichž řada vyzvala k okamžitému zastavení státních dotací ješivě, kde rabíni působí.

Oba rabíni se k výrokům v prohlášení přiznali, tvrdí ale, že byly vytrženy z kontextu. Kaštiel uvedl, že jeho hodina o lidských právech byla dezinterpretována a řekl, že hlásal pravý opak, "tedy společenskou odpovědnost". Své výroky o rasismu a otroctví označil za "modernistickou socialistickou interpretaci" soudržnosti. Rabín Redler podobně tvrdil, že se jen snažil "vysvětlit Hitlerovu morbidní logiku".

Není to první podobný incident v této náboženské škole, opakovaně se při hodinách tamní rabíni vyjadřovali sexisticky a označovali ženy za "slaboduché". Někdejší ministr obrany Avigdor Lieberman se v roce 2017 zavázal, že zastaví státní financování ješivy. Z právních důvodů mu v tom ale zabránil generální prokurátor. Následně se Lieberman zapřísáhl, že alespoň sníží povolený počet žáků.