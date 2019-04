Video s Bagdádím vyděsilo Irák. Islámský stát zůstává hrozbou, varuje premiér

V jaké zemi Bagdádího videozáznam vznikl, Mahdí neuvedl. Cílem nahrávky, která byla zveřejněna v pondělí večer, bylo podpořit oslabené bojovníky IS a pohrozit, že skupina bude i nadále páchat útoky.

Bagdádí se na videu objevil poprvé po pěti letech. Potvrdil v něm, že bitva v obci Baghúz, která byla poslední baštou islamistů v Sýrii, skončila. Slíbil nicméně pomstít bojovníky IS, kteří byli zabiti nebo uvězněni, a tvrdil, že velikonoční útoky na Srí Lance byly odvetou za ztráty Islámského státu v Baghúzu.

Huge. #ISIS releases 18 minute long video of Abu Bakr al-Baghdadi where he says that Easter bombings in Sri Lanka were ISIS response to losses in its last territorial stronghold of Baghouz in Syria. Last video of Baghdadi was from grand Al-Nuri mosque of Mosul in July, 2014. pic.twitter.com/v6zYnbFQMA