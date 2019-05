Izraelské stíhačky udeřily na Pásmo Gazy, Hamás v odvetě odpálil rakety

Obyvatele izraelských obcí ležících nedaleko Pásma Gazy vzbudily dnes ráno sirény, izraelská média ale neinformovala o žádných škodách či zraněních. V Pásmu Gazy izraelské letectvo podle všeho zasáhlo výcvikové středisko Hamásu, to bylo poškozeno, nikdo ale nebyl zraněn.

Zda nějaké škody způsobily zapálené balonky, nebylo jasné. Izrael musel v minulosti hasit mnoho požárů polí a lesů, které balonky způsobily.

5:37AM

Israeli families in southern Israel are jolted awake by the sound of air-raid sirens as 2 rockets are fired from #Gaza at #Israel. pic.twitter.com/M1EtUZ960x