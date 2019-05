Izrael si připomíná oběti holokaustu, život v zemi se na dvě minuty zcela zastavil

Vzpomínková ceremonie spojená s kladením věnců se následně uskutečnila v památníku Jad vašem. Zúčastnili se jí izraelští politici a přeživší holokaustu. Další podobné akce se odehrají ve školách, komunitních centrech či na vojenských základnách. Během pietního obřadu v parlamentu se tradičně předčítají jména obětí.

Each year, six Holocaust survivors are chosen to light torches in memory of the six million Jews who were murdered during the #Holocaust.



Watch the stories of all 6 torch-lighters chosen for the 2019 Holocaust Remembrance Day State Opening Ceremony here https://t.co/kiTIDTSLVT pic.twitter.com/QI4K3ST5FD