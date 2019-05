Znovuobjevení vůdce IS. Známka síly nebo zoufalství?

Nejhledanější muž světa o sobě během posledních pěti let nedával vědět a byl jako duch. Udržoval tak celý svět ve spekulacích, zdali není mrtvý, jak se příležitostně mluvilo v médiích.

Nyní se ale objevil na videu, v tom, co list New York Times nazývá typickou pózou džihádistických vůdců – v tureckém sedu, s samopalem u sebe. Jakkoliv klišé, Bagdádí věděl, že video bude mít svůj účinek. Podle Defense News musel tento účinek být natolik silný, že převážil všechny možné potíže, které naznačuje zveřejnění jeho možného pobytu.

Doba uveřejnění videa není náhodná. Bagdádí se měl k čemu vyjádřit. Masakr na Srí Lance byl nejhrozivější teroristický útok, co se týče počtu obětí, od útoků spáchaných 11. září 2001 předchůdcem a současným konkurentem IS, Al-Káidou. Bagdádí se o útoku vyjádřil velmi pochvalně a zarámoval jej jako pomstu za Sýrii.

Právě Sýrie je v centru jeho zprávy. Na rozdíl od Al-Káidy IS vytvořil fyzický chálifát,místo, které slibovalo všem džihádistům jejich sny o zemi zcela řízené tou nejpřísnější verzí islámského práva šária. Fyzické území v Iráku a v Sýrii byl klíčovým symbolem IS, který na tom postavil svou propagandu.

O to bolestnější a ponižující byla porážka IS v Iráku a Sýrii a jeho vyhnání z kdysi tak cenného území. Rozpad fyzického islámského státu se zdál podtrhovat rozpadu IS jako celku. Bez islamistického státu není Islámský stát.

Bagdádí si dobře uvědomuje, že ztrátou území jeho přitažlivost a pověst značně utrpěla. Proto vydal video, ve kterém nejde ani tak o něj jako o jedince, který je nahraditelný, jako o to, co symbolizuje. Bagdádí je tváří IS a pokud se objevuje, pak džihádisté mohou mít naději, že sen o fyzickém Islámském státě bude znovu žít.

Podle Defense News není náhoda, že naposledy se Bagdádí na videu objevil, když ohlašoval zrod IS. Nyní je to v podstatě totéž. Bagdádí se objevuje, aby ukázal znovuoživení teroristické skupiny, ohlašované masakrem na Srí Lance. IS nyní už není jen stát, ale idea, která žije v myslích tisíce džihádistů po celém světě, ochotných vykonávat hrozivé útoky v Bagdádího jménu a přísahat mu věrnost jako to učinili útočníci ze Srí Lanky.

Co video odhaluje?

Podle soukromé zpravodajské firmy Stratfor však není video ukázkou síly, ale „akt zoufalství“. „ Věříme, že je ve skutečnosti pokus odklonit pozornost od těžkých ztrát klíčové skupiny,“ uvádí společnost.

Na to, že Bagdádí netouží nikterak poukazovat ztráty v Iráku a Sýrii svědčí to, že o nich prakticky nemluvil kromě oslavy bojovníků, co zde stále bojují. Namísto toho se soustředil na vyzdvižení globálního dosahu skupiny.

Ke konci videa jeden z velitelů předloží Bagdádímu složku se jmény „provincií“ IS. Je jmenována Libye, západní Afrika, Kavkaz či Turecko. Evropské zpravodajské služby věří, že zahrnutí Turecka, které oficiálně nebylo oficiálně prohlášeno za provincii IS, může být vnímáno jako prohlášení o zde existujících bojovnících a strukturách IS a jeho strategickém významu pro organizaci.

Turecko je dlouhodobě obviňováno, že umožňovalo bojovník IS poměrně volný vstup do Sýrie a že od IS nakupovalo ropu a tím jej v podstatě podporovalo. Tyto výtky v březnu zopakoval český prezident Miloš Zeman, který Turecko nazval označil za „faktického spojence IS“. Turecko to ostře odmítlo.