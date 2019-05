V Pásmu Gazy dál roste napětí. Při náletech a potyčkách zabiti čtyři Palestinci

Hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy od roku 2007 a od té doby vedlo s Izraelem už tři války, uvedlo, že byli zabiti dva členové jeho ozbrojených sil a tři další byli zraněni. Poté byli podle zdravotníků z Gazy zastřeleni izraelskými jednotkami dva Palestinci, kteří se účastnili týdenních demonstrací na hranici s Izraelem.

Earlier today, hundreds of Gazans rioted on Israel’s border. Our soldiers stood between the rioters and Israeli families living a short distance away. Using civilians as cover, a sniper fired at our soldiers, wounding two.



We will continue to defend Israel’s border & civilians.