Hamás odpálil z Pásma Gazy sto raket, odveta Izraele byla rázná

Izraelská armáda oznámila, že na Izrael mířilo 90 raket a část jich zneškodnila protiraketová obrana. V izraelských městech a vesnicích v blízkosti Pásma Gazy se rozezněly poplašné sirény.

Bezpečnostní zdroje z Gazy oznámily, že Izraelci zasáhli tři cíle v pásmu. Palba z palestinského území v Izraeli nikoho nezranila. Armáda tvrdí, že se při protiútoku zaměřila na odpalovací základny Hamásu.

