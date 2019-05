Netanjahu nařídil pokračovat v útocích na Pásmo Gazy, dělostřelectvo dostalo posily

Izraelská armáda poslala na hranici Pásma Gazy další brigádu a podle svého mluvčího se připravuje na několikadenní boj.

"Dnes ráno jsem nařídil IDF (armádě) pokračovat v masivních útocích na teroristy v Pásmu Gazy. Přikázal jsem také posílit jednotky v blízkosti Pásma Gazy tanky a oddíly dělostřelectva a pěchoty," oznámil Netanjahu v prohlášení, z něhož citují média.

A 58 year-old Israeli man was killed in the city of Ashkelon and dozens were wounded across southern Israel overnight, as a result of over 430 rockets that were fired into Israel by #Gaza terrorists.



The IDF is now destroying Hamas and Islamic Jihad targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/AwwqIXVKfU