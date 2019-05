Ruské a syrské letectvo bombarduje radikály v Sýrii, Turecko chce vyslat vojáky

Podle tureckého ministerstva obrany v sobotu při útocích kurdských milicí padli čtyři turečtí vojáci a dva byli zraněni. Tall Rifaat je na severu syrské provincie Halab (Aleppo) a je pod kontrolou Kurdů, které chce Turecko od své hranice vytlačit. Oktay dnes řekl, že turecká armáda bude pokračovat v operacích, dokud nebude hranice bezpečná. Turecko s Ruskem se už v minulosti dohodly na společných hlídkách, které měly přispět ke klidu v pohraničí.

Podle SOHR nařídila syrská armáda vyslat další vojáky a zbraně na bojiště v severozápadní Sýrii. Syrská agentura SANA tvrdí, že "teroristické organizace" plánují útoky a chtějí stupňovat "nepřátelské operace".

Warning: The video contains harsh scenes..

The first moments of the double airstrike targeting our White Helmets team in western #Idlib this afternoon, and the injury of the volunteer Mohammed Shawwa and his subsequent death from his wounds. RIP, Hero. #Syria pic.twitter.com/dfp49wIXSN