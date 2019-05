13 hodin. Co se stalo v Benghází roku 2012 na americkém konzulátu?

Christopher Stevens, který se stal americkým velvyslancem v Libyi, ve své funkci příliš dlouho nesetrval. V červnu 2012 byl do této funkce jmenován a ihned v září téhož roku zahynul při pokusu o útěk z napadené ambasády. Tomu předcházelo zveřejnění amatérského filmu Innocence of Muslims (Nevinnost muslimů), která naštvalo část místních lidí.

Samotný útok byl "drze" naplánován na 11. září 2012, tedy paradoxně na 11. výročí útoku na World Trade Center. Teroristé, kteří stáli v jeho pozadí, byli taktéž napojeni na al-Káidu, která rovněž stála za onou tragédií, která otřásla celým světem, jež se zrovna vzpamatovával z konce Studené války. Alespoň takhle zní oficiální verze, kterou ale mnohé jiné zdroje zpochybňují.

Security Magazin nabízí zcela jinou verzi, podle níž měla být ihned při prvním útoku většina zaměstnanců konzulátu přesunutá do úkrytu, zatímco Stevensona se zmohl naštvaný dav, který ho měl znásilnit a následně lynčovat. Jako důkaz této teorie Security Magazin uvedl, že budova ambasády byla v plamenech, což v podstatě vylučuje, že by Stevenson mohl být ještě naživu, a pokoušet se dostat do bezpečí. Buď by byl už dávno mrtvý, anebo by se v danou dobu v konzulátu nenacházel. Oficiální verze tvrdí, že zemřel na otravu oxidem uhelnatým, který je obsažený v kouři, a který je jedovatý.

Zradily USA svého velvyslance?

S mnohem více alarmujícími výpověďmi ale přišli členové bezpečnostního týmu, kteří měli za úkol chránit diplomatické pracovníky, včetně samotného Stevensona. Vysoký důstojník CIA krycího jména Bob údajně vydal pokyn, aby nereagovali. Kdyby tak neučinil, bylo by útok s největší pravděpodobností možné odvrátit. K záchranné sice nakonec došlo, ale se zpožděním.

John Tiegen, který je jedním z vypovídajících členů týmu, jasně řekl, že žádal svého nadřízeného, zmiňovaného vysokého důstojníka CIA, o povolení okamžité akci, ale ten stále trval na svém, a nedal mu jí. "Čekejte. Je třeba čekat," odpověděl Tiegenovi Bob na jeho dotaz, zda mu dá povolení k akci.

Další člen bezpečnostního týmu Kris Paronto taktéž potvrdil, že vedení CIA nevydalo povolení k útoku, a to navzdory tísňovým voláním ze strany konzulárních pracovníků, kteří se dožadovali pomoci. Nakonec se tedy rozhodli bránit konzulát bez povolení. Když požádali svého nadřízeného o vzdušnou obranu, nebylo jim vyhověno. Dalo by se tedy říci, že USA "obětovaly" svůj lid, včetně vlastního velvyslance, aby vyvolaly další důvod k vojenským intervencím v arabském světě, jak někteří uvádí? Podobné spekulace se ostatně šíří ohledně bombového útoku na Jugoslávii a další.

Těžko říct, co za tímto postupem stálo. Samotný čelní představitel CIA, který měl, ať už úmyslně, či neúmyslně, oddalovat protiútok vůči ozbrojencům, kteří obklíčili ambasádu, si stojí za tím, že zpoždění způsobily jeho snahy získat pomoc ze strany libyjské armády. Alespoň tak se vyjádřil v rozhovoru pro Fox News. Bezpečnostní tým je však jiného názoru. Stevensonovo tělo bylo nalezeno až v nemocnici, a proto nelze s jistotou potvrdit, ani vyvrátit, jeho lynčování, případně smrt během útoku z konzulátu.